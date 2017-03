Vivre avec moins, un plus !

Partager

Dans la société actuelle, on aime souligner notre réussite par la consommation. Une voiture plus luxueuse, une maison plus grande, des appareils dernier cri. La majorité des gens associent consciemment ou non leur identité et l’image qu’ils ont d’eux-mêmes à ce qu’ils possèdent.

Cependant, une tendance aux antipodes de cette image prend graduellement de l’ampleur : le minimalisme. Si le concept n’est pas nouveau, l’expression « simplicité volontaire » fut utilisée pour la première fois en 1936, il jouit d’une nouvelle notoriété et d’un engouement renouvelé chez les jeunes adultes.

Le moteur du mouvement est la conviction de pouvoir vivre mieux avec moins. Pour vivre simplement, certains choisissent de quitter leur travail pour s’établir à l’étranger dans des pays libre du rythme effréné de la société nord-américaine comme le Guatemala ou la Thaïlande. Mais on peut simplifier sa vie sans adopter une approche aussi draconienne.

La montée en puissance du minimalisme peut s’observer par la popularité grandissante des mini-maisons. Réduites à l’essentielle, ces habitations petit format coûtent trois fois moins cher qu’une maison unifamiliale typique et ne consomment qu’une fraction de l’énergie nécessaire à son bon fonctionnement.

De nouveaux projets immobiliers de mini-maisons commencent à voir le jour dans la province, notamment à Sherbrooke, Drummondville et Sainte-Brigitte-de-Laval, ainsi qu’en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, en Russie et en Australie. Le mouvement a pris naissance aux États-Unis, où le concept des tiny homes a pris naissance dans la foulée de la dernière crise économique.

Mais le minimalisme ne se limite pas à une réduction d’espace. C’est aussi un cheminement personnel. Le but est de réfléchir aux façons de vivre plus facilement. Que les choses nous possèdent et non l’inverse. Selon un article du magasine Psychology Today paru en 2012, un foyer américain posséderait en moyenne 300 000 objets. Cette philosophie part donc de l'idée que la consommation n'apporte pas le bonheur mais accroît plutôt l'aliénation. Un exemple ? La peur panique qui nous vient instantanément quand on croit avoir perdu notre téléphone. Bien sûr, vous être libre de posséder des choses, c’est le regard que vous y portez qui doit changer.

Vous devez être certain qu’elles ne vous détournent pas de l’essentiel : une bonne santé physique et mentale. Gardez les choses que vous adorez, qui vous font du bien et débarrassez-vous du reste. Identifiez les éléments qui compliquent votre vie. Sont-ils nécessaires ? À quel moment suis-je le plus heureux ? Est-ce qu’avoir est plus important qu’être ? La simplicité est la parfaite union entre ce qui est beau et ce qui est pratique et approprié.

Si vous désirez en savoir plus sur cette tendance et sur les façons d’y adhérer, le documentaire Minimalism : a Documentary About the Important Things des réalisateurs et tenant du blogs The Minimalists Joshua Fields Millburn et Ryan Nicodemus pourrait vous intéresser.