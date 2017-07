Une douzaine de nouvelles expériences à venir à Disney World

Partager

C’est lors du rassemblement des admirateurs de Disney que le grand patron des parcs a fait l’annonce des nouveautés qui nous attendent dans les prochaines années. La guerre des étoiles, Marvel, Pixar et un septième bateau de croisière font partie des nouvelles expériences à venir.

Devant une foule d’environ 7,000 personnes, Bob Chapek, grand patron de Walt Disney Parks and Resorts a fait l’annonce d’une douzaine de nouvelles expériences qui seront construites au cours des prochaines années. Plusieurs Imagineers se sont joints à la présentation en dévoilant de nombreux détails sur les projets à venir.

Disney a dévoilé le nom de la nouvelle section destinée à la Guerre des étoiles : Star Wars : Galaxy’s Edge. Il y aura deux nouvelles attractions. Dans l’une d’elles, les gens se trouveront à bord d’un immense vaisseau spatial (le Star Destroyer) et assisteront à une bataille entre le Premier Ordre et la Résistance, Vous aurez également la chance de piloter le Millenium Falcon, le vaisseau de Han Solo, où les décisions de chacun des membres de l’équipage seront très importantes afin de mener à terme la mission. Vous pourrez également y rencontrer plusieurs personnages, dont BB-8, Chewbacca, Rex et Kylo Ren. Sur une superficie de 14 acres, ce sera la plus imposante addition à Disney’s Hollywood Studios et son ouverture est prévue pour 2019.

Pour le 50e anniversaire de Walt Disney World en 2021, plusieurs nouveautés seront réalisées à Epcot afin de fêter le grand jour. Tout d’abord, nous aurons droit à une version nord-américaine de l’attraction Ratatouille qui est disponible au parc Disneyland Paris, une nouvelle attraction basée sur la franchise Guardians of the Galaxy, un nouveau restaurant qui emportera ses invités dans un voyage au-dessus de la terre. Pour la première fois, Mickey Mouse aura sa propre attraction : Mickey and Minnie’s Runaway Railroad en remplacement du Great Movie Ride à Hollywood Studios.

Space Mountain aura un nouveau voisin à Magic Kingdom. Effectivement, une attraction basée sur TRON sera érigée à ses coté, De plus, un nouveau théâtre verra le jour à l’entrée du parc.

Disney a également annoncé qu’il ajoutera trois nouveaux navires à sa flotte d’ici 2023.

Également annoncé : Afin de rendre votre séjour encore plus magique, un service de transport appelé Minnie Van fera son apparition afin de vous rendre d’un endroit à un autre dans une atmosphère de rêve...

Pour faciliter encore plus vos déplacements, un téléphérique (Disney Skyliner) sera construit et permettra de relier les hôtels Art of Animation, le Pop Century et le Caribbean Beach Resort à Hollywood Studios et Epcot’s International Gateway.

Voici ce qui vous attend au cours des prochaines années à Walt Disney World!