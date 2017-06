Toute la famille voudra aller camper avec ces tentes

Ces tentes sont faites pour vivre dans les arbres. Fini les fourmis et les couleuvres qui attendent d'entrer dans votre tente le matin lors de votre réveil. Avec les tentes Tentsile , vous pouvez dormir dans votre cabane dans les arbres portative! Cette compagnie américaine, basée en Utah, mais originaire de Londres offre ces tentes suspendues, ultra résistantes et selon leurs dires, très confortables. De plus, ces tentes vous permettent de camper dans des endroits où vous n'aviez pas pensé le faire auparavant.