Télé-Québec prépare Ciné-Cadeau

Chaque année c'est le même rituel : quand l'heure tant attendue de Noël approche, Télé-Québec s'y prépare aussi et gâte avant l'heure avec Ciné-Cadeau.

Ciné-Cadeau, c'est le rendez-vous quotidien que les dingues de Noël ne louperaient pour rien au monde. Du 12 décembre au 8 janvier, la chaîne Télé-Québec adapte sa grille de programmation à ces vacances bien particulières et offre une sélection 100% Noël.



Cette année, Télé-Québec donne rendez-vous aux enfants, aux amoureux de cinéma et aux nostalgiques de dessins animés pour trois rendez-vous majeurs chaque jour, soit à 9h, 15h30 et 18h30. Deux autres moments-clés sont prévus à 12h et 20h, spécialement réservés aux films incontournables de Noël.



Le site officiel n'arrivera que le 21 novembre prochain, il faudra donc patienter encore une petite semaine pour connaître l'intégralité de la programmation.

Mais, pour les plus malins, il est très facile de s'apercevoir en scrutant la grille de programmation de Télé-Québec que quelques noms ont déjà glissé :



Ernest et Célestine, Igor, Tous à l'ouest : une nouvelle aventure de Lucky Luke, Kirikou et les hommes et les femmes, Tintin et le temps du soleil, Fourmiz, Astérix et le coup du menhir, Gang de requins, Madagascar.

D'autres films mythiques comme Les Visiteurs, la Cage aux folles I et II sont également au programme.



En bref, cette année encore, la programmation de Ciné-Cadeau devrait ponctuer les journées des vacances de Noël, passées en pyjama à siroter un chocolat chaud, les yeux rivés sur l'écran de télévision en attendant l'heure où le Père Noël passera enfin.