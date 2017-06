Quoi faire pour fêter son père ?

Partager

Même si la chaleur tarde à s'installer en ce mois de juin, la fête des Pères arrive et avec elle, l'occasion de réchauffer le coeur de votre patriarche. Beaucoup vont profiter de l'occasion pour garnir le coffre à outils de papa, lui offrir le dernier gadget à la mode ou lui procurer une belle trousse de rasage. Ce ne sont pas de mauvaises idées, mais disons qu'elles sont plutôt... classiques. Pourquoi ne pas allez plus loin ?

Cette année, nous vous invitons à délaisser les cadeaux matériels pour offrir un moment privilégié à votre géniteur en votre compagnie. Bien sûr, allez-y selon ses intérêts. N’invitez pas votre père à vous accompagner dans un spa s’il ne supporte pas l’humidité ! Ainsi, pour vous aider à trouver la formule gagnante en prévision du jour J, nous vous suggérons cinq sorties à faire qui installeront l’été dans le cœur de votre papa.

1. Jour de match



Image : impact MTL

Si votre père est un amateur de soccer, procurez-vous une paire de billets de l’Impact de Montréal du samedi soir du 17 juin et faites- de cette journée un événement ! Commencez avec un petit duel amical entre vous au terrain de soccer du coin, puis un BBQ style « tailgate » à saveur de ballon rond dans la cour l’après-midi (vous pourriez inviter des amis à lui) et terminez cette journée au stade Saputo. Une victoire de l’équipe locale serait la cerise sur le gâteau, une raison de plus pour l’encourager à pleins poumons !