Pour une fête des Mères pas ordinaire !

Partager Le 14 mai prochain, nous rendrons hommage à ces femmes qui nous ont donné la vie et bien plus. Enfant, nous mettions tout notre coeur dans la confection d'une carte ou d'un bricolage afin d'éclairer son visage. Cette année, pourquoi ne pas retrouver cette énergie et essayer de pousser la célébration à un autre niveau ? Oublions les sempiternels bouquets de fleurs et les boites de chocolats un moment. Un cadeau n’est pas obligé d’être matériel. Pensez « en dehors de la boite » ! Pour vous aider dans votre quête, nous vous suggérons cinq façons originales et inspirantes de faire plaisir à votre maman comme jamais. 1. Opération reprise de photo Vous avez peut-être déjà vu passer sur internet ces séries de photos d’enfance reproduites par ces mêmes enfants, mais à l’âge adulte. Diablement efficace, n’est-ce pas ? C’est à votre tour ! Rassemblez vos frères et sœurs et passez à travers les albums photo de votre jeunesse. Essayez de choisir une image dont votre mère se souviendra des circonstances et refaites cette image à la sauce 2017. Ajoutez un agrandissement et un cadre et voilà ! Émotions garanties !

2. Chante là ta chanson Vous êtes musicien ou en connaissez un ? Mettez ce talent à profit en écrivant une chanson personnalisée. Il n’est aucunement nécessaire de produire un hit ! Commencez par écrire ce que vous voulez lui dire, sans rime ou tournure de phrase. C’est quand on sait ce qu’on veut communiquer que les paroles viennent. Puis, mettez-vous à la poésie ! Encore là, ne vous prenez pas pour Daniel Bélanger. Gardez les choses simples et claires, répétez quelquefois pour ajuster le rythme et enregistrez le tout avec votre ordinateur ou, encore mieux, jouez-lui live dans son salon !

3. Mais quel est cet endroit ? Un souper au restaurant, c’est bien. Un souper dans un restaurant au concept hors de l’ordinaire, c’est potentiellement inoubliable. Montréal possède plusieurs restaurants offrant des expériences uniques comme le très connu O Noir, où l’on mange dans l’obscurité la plus complète, ou encore l’Auberge du Dragon rouge et son ambiance médiévale où personnages et troubadours viennent égayer votre soirée alors que vous dégustez un met du 11e siècle. La principale intéressée s’en souviendra longtemps.

4. Une fête sur les rails Invitez votre chère maman à faire l’expérience du tourisme gastronomique à bord du Orford Express, l’un des plus beaux trains touristiques au pays! Vous sillonnerez à travers les plus beaux paysages des Cantons de l’Est tout en dégustant un repas digne des grands restaurants dans une ambiance feutrée et décontractée. Le voyage dure 3h30, mais l’expérience vivra à jamais.