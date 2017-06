Les ex, qu'ossa donne?

Avant de vouloir établir une relation amicale avec cette personne, sondez vos sentiments. Que ressentez-vous exactement envers lui ? S’il y a encore de l’amour en jeu, une relation d’amitié ne vous satisfera pas. Vous perdrez plus que vous gagnerez. Il est bien sûr normal de ressentir encore de l’affection envers celui ou celle avec qui vous avez partagé votre intimité, mais il faut bien faire attention de différencier les sentiments amoureux et amicaux.

Selon la psychanalyste Geneviève Abrial, être bons amis entre ex est possible, mais il convient de se poser les bonnes questions.

Le problème devient plus épineux lorsqu’il y a des enfants d’impliquer. On souhait le mieux pour notre enfant et la présence des deux parents dans sa vie est primordiale...pourvu que les parents soient capables de travailler ensemble et non l’un contre l’autre. La coupure complète est presque impossible. La meilleure chose à faire est d’en discuter et de trouver une solution qui plait aux deux. Rien ne vous oblige à rester amis. Une relation saine et cordiale sans plus est tout à fait possible si c’est l’objectif. La clé de cette relation est le respect mutuel entre vous.

Mais ce n’est pas la seule question à aborder. Qu’est-ce que j’attends de cette relation post-amoureuse ? Suis-je encore en colère, triste ? Ai-je peur ? Subsiste-t-il des malentendus entre nous ? Des attentes ? Est-ce qu’on désire garder un lieu avec son ex par peur d’être abandonné ou de se retrouver seul ? Il faut être honnête avec soi-même, et donc, une période de réflexion peut s’avérer salutaire.

Il y a aussi les « ex-ex », ceux avec qui nous avons partagé une histoire il y a quelque temps. Grâce à Facebook, savoir ce que sont devenues nos anciennes flammes est beaucoup plus facile. Est-ce que reprendre contact avec eux est une bonne idée ? Encore une fois, il peut y avoir du bon et du mauvais. Si la relation s’est mal terminée, le temps a peut-être arrangé les choses, qui sait ? Le contacter dans le but de faire la paix définitivement peut vous permettre de tourner enfin la page...ou donner totalement l’effet contraire et de vous replonger dans une relation problématique

Et si malgré tout cette eau qui a coulé sous les ponts, vous avez toujours cette chaleur qui vous envahit lorsque vous pensez à lui ou elle ? Il faut être conscient qu’on idéalise peut-être la relation qu’on a eue ou qu’on aura avec cette personne. Il est grandement probable qu’elle soit passée à autre chose et que vous soyez seul à espérer de retrouver l’élan des beaux jours avec lui. C’est un pensez-y-bien.

Il se peut aussi que la relation se soit terminée à cause de certaines circonstances de votre vie et que maintenant, vous sentiez que vous êtes prêts à mettre l’énergie pour que ça marche. Encore une fois, il faut être prudent. « All You Need is Love » oui, mais c’est mieux quand c’est réciproque.