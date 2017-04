Le surmenage chez l'enfant et l'adolescent, ça existe!

Partager

Les problèmes de santé mentale en milieu de travail sont une problématique bien de notre époque. Mais ce qu'on remarque de plus en plus, c'est que ce phénomène touche aussi les enfants et les jeunes travailleurs. Ils sont de plus en plus nombreux à souffrir d'épuisement, car s'ils ont la forme physique, ils restent encore fragiles mentalement.

Les employés âgés de 15 à 24 ans forment 10 % de la capacité de main-d’œuvre. De ce nombre, 16 % vivront un arrêt de travail causé par un problème de santé physique ou psychologique, selon les études des chercheurs de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST). Ces employés sont plus nombreux à travailler selon un horaire atypique, à suivre des cours en même temps, à réaliser des tâches répétitives ou à travailler physiquement.

La situation familiale est aussi un facteur à prendre en considération. On remarque que les épisodes d’épuisement professionnel ont été partagés plus particulièrement par les adolescents et les parents du même sexe, soit entre les filles et les mères et entre les fils et les pères. Le parent du même sexe semble servir de modèle pour le développement de l’épuisement professionnel.