Le meilleur de deux mondes : le Disc Golf

Partager

Ce sport originaire de la Saskatchewan est en pleine recrudescence.

Trouvant ses origines en 1926, ce sport est devenu populaire vers les années 60, les premiers tournois ayant lieu en 1964, les cibles étant des poubelles de métal. Les cibles en chaines de métal ont été introduites en 1983, en même temps que les modifications aux formes des disques, pour leur donner une plus grande distance et précision.

Pour jouer, en gros, ca vous prend 3 genres de disques : les putters, les disques d'approche, et les drivers.

Ensuite, on tente de placer le disque dans un panier de chaînes, souvent en 3 étapes (par) ou moins, comme au golf traditionnel. Un parcours complet comprend généralement 18 trous, mais il en existe de 9 trous, et même parfois de 27 trous. (cliquez ici pour les règelements complets)

Dans la région de Montréal et au Québec il est possible de pratiquer ce sport, souvent gratuitement. Voici quelques suggestions.

Au parc Ignace Bourget, dans le sud-ouest de la ville.





Avec 12 paniers disponibles, ce parc est ouvert à l’année. Un panier est retiré du parcours l’hiver pour permettre aux gens de glisser en descendant la colline dans le fond du parc.

Fiche de l’ADGM

La page du parc sur le portail de la ville de Montréal