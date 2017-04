Go ! Go ! Ménage du printemps !

Partager

Soyons honnête. Personne ne s’attaque à cette tâche le sourire aux lèvres. Cependant, une fois fait, le sentiment de plénitude d’enfin se tenir dans une maison propre vaut tous les efforts. Pour vous aider à atteindre ce « nirvana ménager », nous vous proposons quelques trucs pratiques à utiliser dans cette épopée.

- Dressez une liste par pièce

Si vous ne faites que noter pêle-mêle les tâches à accomplir, vous ne saurez pas où donner de la tête. Séparer les tâches par pièce vous permet de mieux calculer le temps et les efforts à investir. C’est aussi plus facile de déléguer les corvées si vous êtes en groupe.

- Les traineries en premier

Commencez par ce qui est évident : cette assiette sale n’a pas d’affaires dans le sous-sol, ce coussin va sur mon lit et non dans la salle de jeux. En replaçant déjà ce qui n’est pas à sa place, vous pourrez vraiment vous concentrez sur tout le reste.

- Le contenant avant le contenu

Pour l’époussetage, commencer par ce qui se trouve « autour » de la pièce (murs, portes, luminaire, etc.) avant de vous attaquer aux meubles. Ce sont habituellement des endroits moins encombrés et donc, plus rapides à faire, ce qui vous donnera du momentum.

- Allez-y mollo sur le nettoyant

Au lieu de vaporiser sur les meubles, faites-le directement sur votre chiffon. Vous en mettrez beaucoup moins pour le même résultat. Plus rapide, plus écologique, plus économique, plus de question, votre honneur.

- Nuageux, c’est mieux

Le soleil brille. C’est donc la température idéale pour laver ses fenêtres, non ? Non! Sous les chauds rayons, le produit nettoyant sèchera plus vite et vous laisserez des marques. Attendez la fraîcheur de la grisaille printanière, mais évitez quand même la pluie.

- Un pour tous, tous dans la cour

Pour ce qui est de la cour, dépendamment de la taille de votre terrain, c’est une belle occasion d’inviter des amis. Lors d’une belle journée, sortez la musique, les breuvages et transformez cette corvée en une joyeuse activité de groupe. Terminez le tout en beauté en sortant votre BBQ de sa tanière pour un souper entre amis dans une cour remise en ordre.

- Faites un tour dans le garde-manger

Puise qu’on prend rarement le temps de le faire, c’est le moment ou jamais de vous débarrasser de ces aliments défraichis ou périmés qui se cachent probablement dans votre garde-manger. N’hésitez pas ! En cas de doute, il vaut mieux ne pas prendre de chance.

- Toujours le plancher en dernier

Maintenant que tout est propre et à sa place, il ne vous reste qu’une chose à faire : laver le plancher. La gravité étant ce qu’elle est, toutes les saletés que vous n’avez pu épousseter se retrouvent immanquablement sur le plancher. C’est donc logique de terminer avec la plus grande surface de la maison. C’est le dernier droit. Allez, un balai, une vadrouille et un seau ! Go ! Go ! Go !