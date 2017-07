Partager

Si l’envie de camper en ville vous turlupine un peu, voici votre soulagement : dans la nuit de samedi à dimanche prochain, vous pourrez planter votre tente aux Jardineries, devant le stade olympique. En plus, il fera super beau en fin de semaine, selon météomédia (ça vaut ce que ça vaut, bien entendu).

Les billets se vendent 20$ pour les 16 ans et plus et 10$ pour les enfants.

Le tout inclus un petit déjeuner et vous devrez avoir quitté le terrain pour midi le dimanche 23.

Bon camping!