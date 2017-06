Devenir maman sur le tard

Tout d’abord, le bagage d’expérience et la confiance en soi sont plus élevés qu’à 25 ans. Les moments de panique et de découragement seront donc moins fréquents et/ou moins intenses. De plus, à 40 ans, nos amies proches ont probablement déjà eu des enfants et pourront nous épauler plus facilement en cas de besoin. Car parfois, les conseils de grand-mère ne sont plus au goût du jour.

Malgré qu’il soit plus difficile de tomber enceinte et que les risque de fausses couches, de problèmes de santé et de grossesses multiples soient plus élevés, avoir un enfant « sur le tard » présente aussi des avantages certains.

Au Québec, en 2013, l’âge moyen de la maternité (première grossesse ou non) était de 30,3 ans. En 1976, ce nombre était de 27,3 ans. Conclusion : les femmes deviennent enceintes de plus en plus tard.

Ensuite, la situation des quarantenaires est généralement plus stable au niveau intime et financier. Les expériences de jeunesse sont du passé, la carrière est établit, les économies s’accumulent, vous être prêt à palier aux imprévus. De plus, vous avez la maturité nécessaire pour y faire face, car comme on le sait, faire des sacrifices quand on est mère est un lot quotidien. Plus détendue, plus zen, plus souple, vous êtes capables de relativiser ce qui se passe autour et donc de réagir plus adéquatement.

Puis, une étude suédoise publiée en avril 2016 dans le journal scientifique Popular and Development Review indique que les enfants nés de parents plus vieux seraient plus en santé et plus éduqués.

Pourquoi attendre si tard pour enfanter ? Dans le passé, les femmes avaient des enfants dans la vingtaine et profitaient de la vie dans la quarantaine. De nos jours, ce modèle est inversé. On souhaite profiter de la vie alors qu’on est dans la fleur de l’âge, réaliser nos rêves, nos projets, nos envies.