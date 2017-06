Connaissez-vous le HobbyHorse ?

Partager

À mi-chemin entre la gym et de l’équitation, ce sport est en plein essor dans ce pays scandinave. Pour le pratiquer, c’est fort simple : on chevauche un bâton surmonté d’une fausse tête de cheval et on effectue un parcours d’obstacles et de sauts.

Alisa Aarniomaki, 20 ans, explique que c’est loin d’être un sport enfantin et facile. C’est un sport demandant et qui mérite le respect. On estime 10 000 enthousiastes de cette activité en Finlande, où le hobbyhorse est respecté parmi les habitants du pays.

Le sport gagne en popularité partout en Europe, et c’est très bien, car comme tout autre sport, il permet aux jeunes filles et garçons de construire leur confiance, le respect des autres et un bel esprit de communauté.

Un documentaire sur le sujet sera présenté au Festival Hot Docs de Toronto les 4 et 6 mai prochains.

Sources : legeekcestchic.eu | thestar.com