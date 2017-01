CES 2017 : Des moniteurs de chambres de bébés avec de multiples senseurs.

Partager

Netgear propose cette année au CES (Consumer Electronics Show) qui se tenait à Las Vegas sa technologie Arlo Baby Monitor : une caméra pouvant être fixée de plusieurs manières aux murs et qui peut être habillée d’une petite tenue d’animal amusante et ainsi prendre l’apparence d’un oiseau, d’un lapin ou un chat coloré.

L’appareil connecté, diffuse le contenu en HD 1080 qui peut être géré et partagé via l’app Arlo. De multiples senseurs accompagnent la caméra : vision nocturne, micro et haut-parleur, émetteur de musique pour dormir, température, humidité et qualité de l’air peuvent être transmis afin de procurer un tableau complet de l’environnement de la chambre de bébé!

La commercialisation du mignon bidule est dûe pour ce printemps.