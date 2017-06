Ce petit garçon sait comment s'amuser

Dans cette petite vidéo qui est devenue virale cette semaine, un petit garçon passe un bon 30 secondes à se faire tourner dans un petit module au parc avec l’aide d’un homme qui l’avertit qu’il aura de la difficulté à marcher doit après.

Effectivement, quand ses pieds touchent le sol, il tente tant bien que mal de marcher correctement, mais sans succès.

Quand même, mention honorable pour sa capacité à se rendre jusqu’au module suivant, comme un boss.

I'm ?????? yall lol ????????? & can't STOP laughing at all!!! pic.twitter.com/ItarwS6ITu