5 jeux pour grimper et culbuter, pour votre bambin.

Pour qu'il reste loin du divan ou du meuble à télé.

Peu importe qu’il saute, roule, puisse à peine se tenir la tête droite ou roule toujours sur le coté, grimper et jouer sont des comportements naturels qui aident au développement des capacités motrices, de la force, la confiance, le développement neuromusculaire et on en passe.

Vous ne pouvez donc pas vraiment êtres fâchés si fiston ou fillette passe son temps à grimper sur le dossier du divan, ou escalade la bibliothèque, en prévision des jeux Olympiques de 2032.

Voici une petite sélection de solutions qui vont peut-être garder votre athlète loin du divan… pour un petit bout de temps !

Le tapis transformable de 53 pouces de Design Skin





Il se transforme en une panoplie de choses, une tente, un tapis, un vaisseau intergalactique…

Le summum du genre. Par une entreprise Coréenne réputée.

Environ 450$ sur amazon.com ou 660$ sur Puzzles Canada.