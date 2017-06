Une école primaire «universitaire» verra le jour à Terrebonne

Partager

Dans cette école primaire qui sera sous le giron de la Commission scolaire des Affluents et de l'université du Québec à Trois-Rivières, on retrouvera à la fois des élèves en apprentissage, des enseignants et des chercheurs en pédagogie.

Toutefois, cette nouvelle façon de faire ne plaît pas à tous les parents de ces élèves, car ils sont inquiets que leur enfants deviennent plutôt des cobayes académiques.

«Ce n'est pas ce qu'on veut, d'expliquer France-Lyne Masse, directrice des ressources éducatives à la Commission scolaire des Affluents. On a des salles d'observation où des étudiants peuvent venir voir des pratiques pédagogiques sans déranger la classe. Il va y avoir aussi des endroits où on peut faire de la captation vidéo.»