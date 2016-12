Une application pour repérer les photos radar

Partager

L’application se nomme Camarad et elle a été créée en décembre 2015. Et comme l’a expliqué son co-créateur, Nagib El Mansouri, en entrevue à Montréal Maintenant mercredi, elle ne permet pas de détecter les radars photos. C’est plutôt une plateforme de partage d’informations.

«Les gens vont l’utiliser pour dévoiler où ont lieu les opérations de photos radar. À chaque fois que vous indiquez où se trouve un radar photo, vous aidez vos camarades», a-t-il dit.

Et effectivement, les policiers n’interviendront pas pour fermer l’application comme ils avaient fait pour les détecteurs de radars dans le passé.

«Le but recherché par le ministère des transports avec l’implantation des photos radar, c’est la sécurité. Quand on a créé notre application, on s’est dit que les photos radar n’allaient pas améliorer la sécurité parce que le conducteur ne réalise pas son infraction car il est notifié plusieurs semaines plus tard par la poste. Avec notre application, quand vous indiquez la présence d’un photo radar, tous les conducteurs qui vous suivent sont au courant (et sont donc plus prudents).»