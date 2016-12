Que faire face à un ours en forêt?

Partager

Un homme de Sudbury a raconté avoir été attaqué par une ourse alors qu’il se promenait dans la forêt en compagnie de son chien. Rick Nelson, âgé de 61 ans, a fait preuve d’un grand courage dimanche.

Après avoir aperçu un ourson, monsieur Nelson a vu la mère de ce dernier arriver vers lui de façon très menaçante. Après avoir attaché son chien à un arbre, il a été attaqué par l’ourse.

Fort heureusement pour l’homme de Subury, il s’est sorti de cette malencontreuse situation en frappant l’ourse avec ses poings. L’ourse l’a griffé au visage et aux bras avant de quitter l’endroit quand son petit a déguerpi. Rick Nelson et son chien ont donc été épargnés.

«C’est assez impressionnant comme histoire, a dit Sylvain St-Louis, directeur général de Orientation Azimut et spécialiste de survie en forêt. Mais le Monsieur a très bien réagi selon les circonstances. Il a été chanceux. Ça prend toute une dose de courage pour réagir comme il a fait. Mais ce qu’il devait faire.»

Contrairement à l’idée reçue qu’il faille demeurer immobile devant la menace d’un ours, le spécialiste suggère plutôt de faire du bruit dans les circonstances.

«Si on rencontre un ours, la première chose qu’il faut faire, c’est de ne jamais quitter l’ours des yeux pour ne pas le perdre de vue et voir sa réaction. Ensuite, il faut signaler sa présence en faisant des signes de bras, en parlant ou en tapant dans les mains. L’ours n’est peut-être pas agressif. Il ne faut pas coincer l’animal, il faut lui donner la place. Donc, de reculer tranquillement», a-t-il expliqué en entrevue à Montréal Maintenant.

«Si l’ours est agressif, il faut se préparer à se défendre. Si on est capable de mettre la main sur un morceau de bois ou une roche pour être prêt à se défendre. Il faut réagir et faire sentir sa présence et ne pas s’en laisser imposer. On crie fort, on fait de gros signes. Mais faut se préparer à se faire attaquer.»

Selon M. St-Louis, il faut tenter de viser le museau de l’ours.