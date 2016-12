Partager

Danielle Samson, une résidente de St-Éloi, dans le Bas-St-Laurent, possédaient sept poules qui faisaient son bonheur depuis trois ans.

«Elles avaient chacune leur petit nom, je les sifflais et elles venaient», a-t-elle dit en entrevue à Montréal maintenant jeudi.

C’est en se dirigeant à son poulailler le matin qu’elle s’est aperçue que ses poules avaient disparu et que la porte était grande ouverte. Qui a donc pu s’emparer de Jacqueline, Colette, Carole, Claudette, Germaine, Paulette et Cocotte, les cinq poules rouges et deux poules grises de Madame Samson?

«Les voleurs ont écrasé deux clôtures de quatre pieds de haut. Ils ont oublié un canif. Ils sont venus magasiner dans mon frigidaire. La prochaine fois, ça va être quoi? Mes tomates quand elles seront mûres? Mais je ne peux pas croire qu’on a risqué un casier judiciaire pour voler des poules?», s’est interrogé la propriétaire.

Madame Samson croient toutefois que les voleurs avaient quelques connaissances en matière de poules.

«Ils savaient que la nuit quand tu manipules des poules, elles se laissent faire. On met ça dans une poche et ça ne bouge pas. Un renard va arriver, il va en prendre une dans sa gueule, il va partir avec et elle ne se débattra même pas. Une poule, ç’a environ deux neurones et demi», a-t-elle expliqué en riant.

Bien qu’elle espère retrouver ses poules, Madame Samson ne se fait pas d’illusion. Elle est d’ailleurs allée à Rimouski pour acheter d’autres poules afin de pouvoir continuer de manger des œufs le matin!