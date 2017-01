Xavier Dolan : Juste la fin du monde nommé aux César

Partager

Si le jeune réalisateur québécois Xavier Dolan peut dire au revoir aux Oscars, il semblerait en revanche qu'il puisse briller à la cérémonie des César.

Aujourd'hui, 25 janvier, le comité de la cérémonie a annoncé la liste des nommés et Xavier Dolan peut se targuer de voir son dernier film nommé pas moins de six fois.



Ainsi, Gaspard Ulliel, qui porte sur ses épaules toute la tension du film, est nommé pour le César du meilleur acteur. Ses partenaires à l'écran, Nathalie Baye et Vincent Cassel sont quant à eux respectivement nommés dans les catégories de la meilleure actrice de second rôle et meilleur acteur de second rôle.



Mais ce n'est pas tout, Juste la fin du monde est également en lice pour le César du meilleur montage, du meilleur film étranger et enfin, Xavier Dolan pourrait remporter le César de la meilleure réalisation.







Par ailleurs, la prestigieuse cérémonie du cinéma français se retrouve désormais sans président. L'annonce de Roman Polanski à la présidence de la cérémonie des César 2017 a fait un véritable tollé, forçant le réalisateur à se retirer de cette position.



Pour le moment sans chaperon, la 42e cérémonie des César se tiendra toujours bel et bien le 24 février prochain.