Une trilogie « Terminator » signée James Cameron?

Partager

Affairé aux suites d'Avatar et n'ayant plus rien à prouver, James Cameron semble trop obsédé par la franchise Terminator pour la laisser dans son état actuel.

En entrevue avec news.com.au, Cameron révèle ses états d'âme concernant le travail accompli après lui sur la saga, ainsi que ses plans actuels pour le retour de Terminator sur grand écran.

« Je pense que c'est bien connu que je n'ai pas beaucoup de respect pour les films qui ont été fait ensuite. J'ai été un supporteur pour Arnold, parce qu'il est un ami proche. Il est un ami depuis 33 ans, alors j'ai toujours essayé d'être positif et de ne pas être négatif. Mais, ça ne fonctionnait pas pour moi pour diverses raisons. Alors, je suis en discussions avec David Ellison, alors que les droits pour Terminator me reviennent dans un an et demi en vertu de la loi sur les propriétés intellectuelles. En ce moment, on penche vers un arc de trois films et une réinvention », lance sans broncher James Cameron.

De quoi faire saliver les amateurs de la première heure de la franchise.

Le dernier film en date, Terminator : Genisys, avait été accueilli froidement par les critiques et de nombreux amateurs, en 2015.

Le film réalisé par Alan Taylor avait tout de même engrangé 440 millions de dollars à travers le monde sur un budget estimé à 155 millions.