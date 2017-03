Une nouvelle bande-annonce pour Pirates of the Caribbean 5

Partager

Jack Sparrow et ses compatriotes seront très prochainement de retour dans le cinquième opus de la franchise Pirates of the Caribbean (POTC).



Aujourd'hui, jeudi 2 mars, une toute nouvelle bande-annonce a été dévoilée en exclusivité sur le plateau de l'émission d'Ellen DeGeneres, The Ellen Show, et le moins que l'on puisse dire c'est que Johnny Depp se retrouve une fois encore dans de beaux draps.



Dans Pirates of the Caribbean : Dead Men Tell No Tales, Jack Sparrow se retrouve pourchassé par le pirate fantôme Captain Salazar interprété à l'écran par l'acteur espagnol Javier Bardem, tandis que Johnny Depp part à la conquête du Trident de Poseidon.



La bande-annonce mêle action et humour, un cocktail explosif dont seule la franchise POTC des studios Walt Disney Pictures a le secret depuis maintenant près de 15 ans.



Pirates of the Caribbean : Dead Men Tell No Tales sortira sur les écrans le 26 mai prochain.