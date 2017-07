Une date de sortie pour Stranger Things 2

Partager

Tout juste partagé par Netflix ce matin, un teaser de la saison 2 de la série fantastique Stranger Things 2.

Some doors can't be closed. #StrangerThings2 arrives on October 27. pic.twitter.com/NALL5HQalg — Stranger Things (@Stranger_Things) July 11, 2017

Nous sommes en 1984 à Hawkins, Indiana. Les habitants se remettent lentement des évènements horribles liés au laboratoire secret de la ville et du Démogorgon. Mais une plus grande et lugubre entité menace les survivants de cette histoire.

En février dernier, lors du Superbowl avait été présentée la bande-annonce de la saison 2, mais voici que ce matin on a eu la date officielle de la sortie : 27 octobre 2017.