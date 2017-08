Un Duke est dans le trouble

Partager

Tom Wopat a été arrêté mercredi soir au Massachusetts pour attentat à la pudeur et possession de cocaïne.

Selon la plainte déposée, Wopat, 65 ans, aurait empoigné le derrière d’une comédienne travaillant sur la production 42nd Street, une comédie musicale dans laquelle Tom Wopat tient aussi un rôle.

Les policiers interceptant l’acteur auraient aussi retrouvé deux petits sacs de cocaïne sur lui. Pour sa défense, il aurait expliqué qu’il achète de grandes quantités de coke qu’Il consomme au fil du temps.

Wopat a tout de même plaidé non coupable à tous les chefs d’accusation et a retrouvé sa liberté moyennant une caution de 1 000$ américain. On lui a aussi interdit de s’approcher ou d’entrer en contact avec la plaignante.