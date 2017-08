Tournage terminé pour « Summer of '84 »

Partager

François Simard, Anouk Whissell et Yoann-Karl Whissell peuvent désormais respirer : le tournage de leur film d'horreur Summer of '84 est tout juste terminé.

Le trio de réalisateur québécois se frotte à un genre en vogue.



Dans la lignée de la série Stranger Things, dont le trio n'a pas vu l'arrivée d'un très bon oeil, les trois réalisateurs ont choisi de placer leur intrigue dans le beau milieu des années '80.

Mais si la comparaison peut être aisée : mêmes vélos vintage, troupe de jeunes acteurs similaire à la série signée Netflix, les deux projets sont bels et bien différents.

« Dès qu'on a regardé Stranger Things, on a vu que c'était complètement différent de notre projet. On ne touche pas au fantastique : tout, dans Summer of '84, est réaliste », a confié le trio en entrevue avec Le Journal de Québec.



Maintenant que l'intrigue est fixée sur bobine, il ne reste plus qu'à gentiment patienter avant la sortie du film prévue pour 2018.



Pour le trio, il s'agira du premier projet depuis la sortie de Turbo Kid, en 2015.