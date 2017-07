Top Gun 2 sera lancé à l'été 2019

Partager

Tom Cruise avait surpris tout le monde en confirmant un Top Gun 2, mais le projet avait suffisamment piqué la curiosité des cinéphiles et des plus nostalgiques pour que celui-ci obtienne le feu vert chez Paramount Pictures et Jerry Bruckheimer Films.

On sait maintenant quand sera lancé le film, qui porte pour le moment le titre de travail de Top Gun : Maverick.

Deadline rapporte en effet que la date planifiée du second Top Gun a été placée en juillet 2019.

Il s'agira d'une suite lancée 33 ans après l'original.

via GIPHY

En effet, Top Gun débarquait en salles le 16 mai 1986, changeant un peu la face du cinéma du même coup.

La réalisation de Top Gun : Maverick aurait été confiée à Joseph Kosinski (Oblivion).