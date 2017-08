Tom Cruise se blesse sur un tournage

Allstar/Paramount Pictures/Sportsphoto Ltd

L’acteur de 55 ans qui est reconnu pour faire lui-même ses cascades a manqué un saut lors du tournage de Mission Impossible 6.

Dans cette petite vidéo, on peut voir Tom Cruise sauter de toit en toit mais manquer son atterrissage et se relever difficilement, puis boiter hors de la zone de tournage. On ignore encore la gravité de sa blessure, mais parions qu’il ne s’arrêtera pas là dans la réalisation de ses propres cascades, chose très rare à Hollywood, surtout pour les acteurs de son calibre !

Le film Mission Impossible 6 sera au cinéma au mois de juillet 2018.

Voyez cet accident dans cette vidéo publiée par TMZ dimanche dernier.