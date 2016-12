The Mummy : une première bande-annonce

Partager

16 secondes d'images, voilà ce qu'a offert aujourd'hui même, 1er décembre, Universal en guise d'aperçu de The Mummy.

C'est court, certes, mais c'est assez pour voir que Tom Cruise, le héros du film, va devoir affronter des monstres et des momies plutôt terrifiants.

Remake du film de 1932, The Mummy est un film d'action teinté d'horreur dans toute sa splendeur qui raconte l'histoire d'une princesse momifiée, incarnée par Sofia Boutella, qui se réveille malgré elle dans le monde contemporain.



Réalisé par Alex Kurtzman, le film mettra en scène également Russell Crowe et Annabelle Wallis, entre autres.



Prévu sur les écrans pour le 9 juin 2017, The Mummy devrait ravir les passionnés de film d'horreur en tous genres.



À l'occasion de cette première bande-annonce, Universal a également révélé la toute première affiche du film relayée ici par Empire Online.



La bande-annonce complète sera officiellement présentée le dimanche 4 décembre.

En attendant, vous pouvez regarder dès à présent ces 16 petites secondes d'aperçu.