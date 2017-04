The Boss Baby gère encore le box-office

Partager

Pour la seconde semaine consécutive, le patron tyrannique en couche-culotte squatte la première place du box-office.

En effet, The Boss Baby confirme sa place de grand premier et empoche cette semaine près de 26,3 millions de dollars. En seulement deux semaines à l'écran, le film d'animation des studios DreamWorks réalise quelque 89 millions de dollars en recettes totale aux États-Unis.







Au coude à coude cette semaine se trouve le live-action Disney qui, après plusieurs semaines à l'écran, reste extrêmement bien placé. Beauty and The Beast conserve en effet sa seconde place avec près de 25 millions de dollars engrangés. Au total, les aventures au cinéma de Belle et de la Bête ont remporté la somme colossale de près de 433 millions de dollars de recettes.



La dernière marche du podium est réservée à un nouveau film d'animation, Smurfs : The Lost Village. Pour son premier week-end de sortie, le film de Sony Pictures n'a pas réalisé un démarrage incroyable.

S’il se hisse tout de même à la troisième place, les Schtroumpfs réalisent 14 millions de dollars et se glissent juste devant la comédie Going in Style.



Ce dernier, le nouveau film de Zach Braff dans lequel jouent Morgan Freeman et Michael Caine, engrange en effet pour sa première semaine 12,5 millions de dollars et squatte donc la quatrième place.



Enfin, pour clore le top cinq du box-office américain, Scarlett Johansson dans Ghost in the Shell poursuit sa route et ajoute quelques 7,3 millions de dollars à sa précédente recette. En tout et après dix petits jours à l'affiche, le film de Rupert Sanders comptabilise 31,5 millions de recette.