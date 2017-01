Taylor Swift torride pour I Don't Wanna Live Forever

Partager

Il était attendu depuis tellement de semaines. Huit, pour être très précis. Voilà donc près de huit semaines que le duo Zayn Malik et Taylor Swift avait présenté sa sulfureuse chanson I Don't Wanna Live Forever, inscrite sur la bande originale du film Fifty Shades Darker.



Depuis quelques jours, la chanteuse interprète de Blank Space ne cessait d'aguicher ses abonnés avec des extraits du clip. Mais, dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 janvier, le suspense insoutenable a été aboli.



Il est là, tout frais, ou plutôt tout chaud, le clip d'I Don't Wanna Live Forever:

La chanson était bien connue, intéressons-nous plutôt aux images, tant la prouesse est à noter : Zayn Malik et Taylor Swift réussissent le pari difficile de sérieusement réchauffer l'atmosphère sans jamais se toucher.



N'ayant que très peu de contacts physiques dans la vidéo, Zayn Malik et Taylor Swift doivent miser sur autre chose : la tension.

Baignés d'une lumière, tantôt rouge, verte ou bleu, les deux protagonistes se cherchent avant de se retrouver dans une chambre d'hôtel pour la détruire complètement. La rage, la passion et l'amour, tous les sentiments forts, intenses d'une relation amoureuse sont présents.



I Don't Wanna Live Forever se retrouvera sur la trame sonore du film Fifty Shades Darker, deuxième volet et adaptation de la saga Fifty Shades of Grey écrite par E.L. James.

Fifty Shades Darker sortira au cinéma le 10 février prochain.