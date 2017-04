Sylvester Stallone quitte The Expendables 4

Partager

Il semble que des divergences d'opinions entre « Sly » et le producteur Avi Lerner soient au coeur de ce divorce étonnant.

Étonnant, car si Sylvester Stallone ne revient pas pour The Expendables 4, aussi bien dire que le film ne se fera pas. À moins que Lerner et les producteurs aillent de l'avant quand même? Une décision douteuse.

Cependant, selon Avi Lerner, rien n'est joué.

« On a des désaccords, mais on en a depuis un an et demi. On est d'accord sur 95% des choses. Certaines choses en production sur lesquelles on ne s'entend pas. Je ne pense pas que ce soit fini. Écrivez ce que vous voulez. Dans mon opinion, ce n'est pas mort », lance avec un brin de frustration Avi Lerner lorsque questionné sur le sujet.



Sylvester Stallone n'avait pas commenté au moment d'écrire ces lignes.