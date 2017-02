Star Wars : une première photo pour le film sur Han Solo

Partager

Disney et Lucasfilm ont visé dans le mille en proposant un film parallèle sur les origines de Han Solo.

L'adoré personnage défendu au cours de plusieurs décennies par Harrison Ford sera en effet de retour dans sa version de jeune homme idéaliste sous les ordres des réalisateurs Phil Lord et Chris Miller (The Lego Movie), pour ce projet très attendu qui n'a pour le moment toujours pas de titre.

Alors que les détails concernant le film sont également toujours gardés jalousement, Lucasfilm vient cependant de proposer une première photo officielle de sa distribution bien garnie.

Han Solo - Smuggler. Scoundrel. Hero. A new Star Wars Story begins. https://t.co/6mjWKQcwwk pic.twitter.com/dWJwccpY33 — Star Wars (@starwars) February 21, 2017

Sur le compte Twitter officiel de Star Wars, on retrouve une photo incluant Emilia Clarke, Donald Glover, Phil Lord et Chris Miller, Woody Harrelson et, bien entendu, l'interprète de Han Solo lui-même, Alden Ehrenreich.

« Han. Solo. », peut-on lire en légende de la photo en question.

La sortie du film est prévue pour le 25 mai 2018.