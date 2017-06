Star Wars fête ses 40 ans ce jeudi.

Le film a tout de même récolté 775 millions de dollars lors de son arrivée sur les écrans de cinéma. Battant le record de Jaws paru 2 ans plus tôt, il garda le record jusqu’à l’arrivée de E.T. en 1982.

Le seul qui pensait que le film allait être un hit était Steven Spielberg. Lui et Lucas échangèrent donc 2,5% des recettes de leurs films (Spielberg allait sortir Close Encounters of the third kind). Un échange payant : Spielberg continue à ce jour de recevoir de l’argent pour Star Wars.