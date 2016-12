Scarlett Johansson présente Ghost In The Shell

Partager

Après avoir fait preuve d'une grande patience, les fans de Ghost In The Shell ont pu jeter un œil sur une véritable bande-annonce officielle de son adaptation cinématographique.

Après avoir proposé de très courts aperçus sous forme de flashs au cours des dernières semaines, l'équipe de Ghost In The Shell propose cette fois un aperçu d'environ deux minutes. Les amateurs ont de plus droit à une introduction offerte par la vedette du film; Scarlett Johansson.

Cette dernière se dit « emballée et très excitée » de pouvoir enfin pouvoir proposer cet aperçu, avant de dévoiler ce que son personnage devient sur grand écran.

S'avérant déjà controversé pour l'absence d'une vedette japonaise et devant vivre avec la pression d'une adaptation d'un projet populaire, il est difficile de prévoir quel genre de succès connaitra Ghost In The Shell.

Il faudra attendre au 31 mars 2017 pour le savoir, alors que Scarlett Johansson et son héroïne effectueront leur rentrée en salles.

Découvrez d'ici là la bande-annonce officielle de Ghost In The Shell.