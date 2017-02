Partager

Vieillir apporte son lot de désagrément. Notre corps nous lâche peu à peu, notre esprit n’est plus aussi aiguisé que la veille et nous sommes envahis par ce sentiment que « coudonc, c’tait bin mieux dans l’temps ! » qu’on appelle nostalgie. Aujourd’hui, le cinéma des années 80-90 est un des grands vecteurs de « je m’ennuie de ma jeunesse », sur un pied d’égalité avec des photos de Cindy Crawford et la toune « Pump Up the Jam » de Technotronic.

Les meilleurs films de notre enfance sont ceux qui nous ont émerveillés tout en nous donnant des leçons de vie que tous les Pokémons d’aujourd’hui ne pourront jamais enseigner aussi bien. La semaine de relâche étant à nos portes, c’est le moment de faire découvrir ces bijoux de votre jeunesse à votre progéniture.

Voici donc des suggestions cinéma qui vous feront revivre vos souvenirs tout en enseignant à vos enfants de faire attention quand ils jouent avec de l’ADN de vélociraptor. Préparez-vous à un retour vers la nostalgie à 88 miles à l’heure !