Premières images de Cable dans Deadpool 2!

Ryan Reynolds et Josh Brolin ont chacun partagé les premières images officielles du nouveau personnage de Cable, apparu dans les années 90 avec la série X-Force. Dire que le résultat est à la hauteur des attentes est un euphémisme! Dans l’univers Marvel, les deux personnages ont une relation complexe, tantôt amis, tantôt ennemis. Cable est un colérique rationnel, tout le contraire de son vis-à-vis.

We all have that one, grumpy, heavily armed Uncle from the future. #PremiumCABLE #JoshBrolin pic.twitter.com/JV3yBIIPQH — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 7 août 2017

Now offering 25 percent off your next autopsy. ?? #youremine #deadpool Une publication partagée par Josh Brolin (@joshbrolin) le7 Août 2017 à 8h33 PDT

L’histoire derrière Cable est aussi très compliquée : Nathan Summers (son vrai nom) est un mutant né 2000 ans plus tard dans un possible futur. Il est le fils de Cyclope et d’un clone de Jean Grey. Après une histoire d'infection par un technovirus et quelques péripéties, Cable finit par remonter le temps et se retrouve à l'époque des X-Men que l'on connait.

Né avec des pouvoirs psychiques hérités de sa mère (télékinésie, télépathie), il a également un bras et un œil cybernétique, en plus de voir dans le noir et à travers la matière.