Power Rangers : Nouvel aperçu avec Bryan Cranston

Zordon !

Si l'idée avait laissé plus d'un sceptique de glace, le négativisme a rapidement fait place à de l'optimisme avec l'annonce de l'embauche d'Elizabeth Banks et de Bryan Cranston, puis avec le dévoilement des premières images officielles du film et une campagne de promotion absolument savoureuse mettant en vedette le personnage de Banks.

Cette fois, c'est le Zordon de l'excellent Bryan Cranston que l'on peut découvrir dans le nouvel aperçu de Power Rangers, une bande-annonce complète de 2 minutes 20, en plus de nouvelles images de la savoureuse Repulsa d'Elizabeth Banks.

Bryan Cranston continue donc son parcours éclectique, et sera d'au moins quatre projets au cours des prochains mois, dont Last Flag Flying et The Masterpiece.

Power Rangers arrive quant à lui en salles le 24 mars prochain.