Peter Jackson se lance dans la réalité augmentée

Partager

Depuis le lancement des Hololens par Microsoft en 2015, le concept de réalité augmentée en fait rêver plusieurs. On dit de cette technologie qu’elle sera encore plus incontournable que la réalité virtuelle dans les années à venir

Peter Jackson a fondé son studio Wingnut AR il y a un peu plus d’un an et travaille avec le logiciel d’Apple ARKit.

Après des mois d’essais et d’erreur pour essayer de raconter une histoire avec ce nouveau médium, le cinéaste néozélandais vient de présenter une première vidéo démo d’une minute trente.

Il s’agit d’une sorte de making-of d’un court-métrage de science-fiction tourné avec de vrais acteurs équipé de capteurs de mouvements.

Le résultat ? Avant de vous répondre, attendez qu’on ramasse nos mâchoires qui sont tombées par terre en regardant l’extrait…