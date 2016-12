Orlando Bloom célèbre les 15 ans de Lord of the Rings

Crédit photo : FACEBOOK / New Line Cinema / WingNut Films / The Saul Zaentz Company

Crédit photo : FACEBOOK / New Line Cinema / WingNut Films / The Saul Zaentz Company

Partager

Il y a 15 ans, déjà, sortait au cinéma le tout premier film de la trilogie de l'anneau née de l'imagination débordante de Tolkien, soit Fellowship of the Rings.

C'était seulement un tout petit mois après la sortie d'Harry Potter and the Philosopher's Stone au cinéma et déjà, ces deux univers allaient devenir de véritables références pour cette jeune génération alors âgée d'une dizaine d'années.





Pour célébrer ces 15 ans, Orlando Bloom, qui n'était autre que l'elfe Legolas dans la saga Lord of the Rings, a décidé de se replonger non sans nostalgie, dans cette époque.



C'est sur son compte Facebook que l'acteur a publié toute une série de photos prises entre le tournage des scènes.



Prises avec un appareil photo jetable, les photos partagées sont chargées d'émotion pour l'équipe de tournage et les acteurs. On peut y voir l'acteur entre deux séances maquillage, ou en train d'apprendre à tirer à l'arc, ou encore dans un hélicoptère avec d'autres acteurs.

De jolis souvenirs figés sur papier glacé pour une équipe soudée, unie à l'écran pendant trois années consécutives.

Le reste, comme le dit si bien Orlando Bloom, est écrit dans l'histoire.