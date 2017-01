Nouvelle bande-annonce pour Beauty and the Beast

Partager

Lumière et Gaston volent le spectacle alors que l'on découvre plusieurs personnages du Beauty and the Beast de Bill Condon dans le nouvel aperçu du film proposé par Disney en ligne.

La bande-annonce officielle et finale de Beauty and the Beast permet de constater la direction empruntée par le réalisateur de Dreamgirls et de The Twilight Saga – Breaking Dawn (Part 1 & 2).

Condon reprend certains passages classiques du film d'animation original de 1991, mais profite de plusieurs belles opportunités pour ajouter des segments qui seront intéressants à découvrir, on le souhaite.

Emma Watson, Ewan McGregor, Emma Thompson, Ian McKellen, Dan Stevens, Kevin Kline et Luke Evans, notamment, donnent vie aux personnages du Beauty and the Beast de 1991 dès le 17 mars prochain, date de la sortie du film en salles.