Nouvelle bande-annonce efficace pour Baywatch

Si le projet de reboot de Baywatch, sur grand écran s'il vous plait, avait laissé plusieurs cinéphiles sceptiques, ces derniers l'étaient encore davantage à la suite de la sortie de la première bande-annonce du film, il y a quelques semaines.

Cette fois, Paramount récidive, mais semble se reprendre de belle façon avec un montage plus efficace et une trame sonore qui semble dépeindre la belle folie qui pourrait se retrouver dans le Baywatch mené par Dwayne « The Rock » Johnson.

On retrouve ce dernier un peu plus croustillant qu'à l'habitude, avec une performance qui semble davantage se rapprocher de son personnage dans Ballers (HBO) que ceux de ses films pour toute la famille.

Zac Efron l'accompagne dans cette aventure, lui qui s'avère désormais un habitué des comédies à grand déploiement à Hollywood.

Alexandra Daddario (San Andreas) et la nouvelle sensation Priyanka Chopra (Quantico) sont également de la distribution du film.

Baywatch est prévu pour le 26 mai prochain.