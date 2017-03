Nouvel aperçu pour Guardians of the Galaxy Vol. 2

Partager

Après une première aventure au cinéma couronnée de succès, l'éclatée distribution de Guardians of the Galaxy est de retour pour la suite des choses.

Une suite visiblement encore plus éclatée, et profitant d'un encore plus gros budget, si l'on se fie au plus récent aperçu proposé par les studios Marvel et Walt Disney.

Chris Pratt retrouve pour l'occasion son rôle de Star-Lord alias Peter Quill, ainsi que ses acolytes Zoe Saldana, Vin Diesel, Karen Gillan, Dave Bautista, et Bradley Cooper, notamment.

Kurt Russell, Chris Sullivan, Sylvester Stallone, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki, Nathan Fillion et Glenn Close sont également confirmés pour le film réalisé par James Gunn.

La sortie de Guardians of the Galaxy Vol. 2 est prévue pour le 5 mai 2017.