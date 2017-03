Nouvel aperçu pour Fast & Furious 8

Crédit photo : Capture YouTube, Itaca Films, One Race Films, Original Film

Crédit photo : Capture YouTube, Itaca Films, One Race Films, Original Film

Partager

Fast & Furious 8, ou Fast 8, ou encore The Fate of the Furious de son véritable titre officiel, se dévoile donc encore un peu dans cette deuxième bande-annonce officielle proposée en ligne jeudi dernier.

On retrouve bien entendu Vin Diesel et toute la bande, ainsi que la nouvelle venue Charlize Theron. On en apprend d'ailleurs un peu davantage sur les raisons qui expliquent l'ascendant du personnage de cette dernière sur le leader Dominic Toretto.

Dwayne Johnson, Kurt Russell, Jason Statham, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Ludacris et Tyrese Gibson sont tous de retour pour cette huitième ballade, qui prend d'assaut les écrans le 14 avril prochain.