Nicole Kidman pour le remake américain d'Intouchables?

Le remake du film français à succès Intouchables fait beaucoup parler de lui.

D'abord parce que plusieurs s'interrogent sur la pertinence d'en faire un remake, peu importe la langue, quand les performances originales d'Omar Sy et de François Cluzet, notamment sont déjà impeccables dans un film bien ficelé par Olivier Nakache et Éric Toledano.

Mais, ainsi va la vie à Hollywood.

Déjà, le solide Bryan Cranston et le divertissant Kevin Hart ont accepté de reprendre les rôles de Cluzet et Sy, respectivement, et on s'attend maintenant à ce que la gracieuse Nicole Kidman les rejoigne.

C'est du moins ce que rapporte Deadline, qui croit que Kidman confirmera bientôt la nouvelle. De plus, une autre actrice pourrait l'accompagner. Il s'agit de Amara Karan, qui a actuellement le vent dans les voiles depuis la diffusion de l'excellente minisérie The Night Of, cet été.

La réalisation du remake d'Intouchables a été confiée à Neil Burger.

Nicole Kidman est actuellement en vedette dans Lion, qui fait également beaucoup de bruit, et sera de la nouvelle minisérie Big Little Lies sur HBO, en compagnie de Reese Witherspoon, dès février prochain.