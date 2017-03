Love Actually 2 se dévoile

Partager

Love Actually, véritable mastodonte de la comédie romantique anglaise, a marqué toute une génération.

Aussi, quand l'équipe du film a dévoilé il y a quelques mois qu'un deuxième volet du chassé-croisé amoureux londonien allait être réalisé, tous les fans sont entrés en transe.



Mieux encore, hier (22 mars), la toute première bande-annonce a été dévoilée. On y retrouve une bonne partie de la distribution qui a volontiers accepté de renfiler leurs précieux costumes.

Quelques-uns manquent à l'appel, notamment Alan Rickman, tristement décédé au début de l'année 2016 et Emma Thompson, sa compagne à l'écran, qui a refusé de prendre part au projet sans son double.



La bande-annonce reprend, non sans humour, la scène cultissime de Love Actually de 2003 dans laquelle, ici, les acteurs se demandent lequel d'entre eux a le plus vieilli.



Le public pourra répondre à cette question lors de la diffusion prochaine de ce véritable événement culturel créé en marge de la journée de collecte de fonds appelée Red Nose Day.