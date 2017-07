Les débuts d'Harry Styles au cinéma

Partager

Décidément, Harry Styles a tous les talents. L'ancienne star du groupe anglais One Direction fera ses premiers pas au septième art dans le film Dunkirk.

Le film réalisé par Christopher Nolan (Batman v Superman: Dawn of Justice, Interstellar, The Dark Knight Rises) se déroule durant la Seconde Guerre mondiale. Dunkirk met en vedette entre autres Mark Rylance, Tom Hardy, Kenneth Branagh et Cillian Murphy.

Dans deux nouvelles bandes-annonces qui viennent d'être dévoilées, on assiste aux premiers dialogues mettant en vedette Harry Styles. L'interprète du succès planétaire Sign of The Times se tire très bien d'affaire, lui qui fait ainsi ses débuts au cinéma.

Harry Styles va-t-il suivre les traces d'autres chanteurs qui se sont tournés vers le cinéma? Il est trop tôt pour le savoir, mais si Will Smith ou Justin Timberlake ont réussi l'exploit, il est possible que la star de la pop le fasse aussi.