Le vilain de Wonder Woman révélé

Digital Spy rapporte avec passion que l'antagoniste du personnage de Wonder Woman dans le nouveau film de l'univers DC du même nom est désormais connu.

L'information provient initialement du magazine français Studio Ciné Live et de Les Toiles Héroiques.

Le vilain qui affrontera la Wonder Woman de Gal Gadot serait donc le classique ennemi de la superhéroïne, Ares, l'ancien Dieu grec de la guerre.

On ignore encore quel acteur se cachera sous l'armure d'Ares, mais on spécule que cela pourrait être le déjà confirmé Danny Huston, qui défendra le rôle d'un « commandant allemand non identifié », qui pourrait attaquer le rôle.

Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright et Lucy Davis sont également de la distribution du film réalisé par Patty Jenkins, dont la sortie est prévue pour le 2 juin prochain.