La nouvelle bande-annonce du film à gros budget de Denis Villeneuve vient de paraître sur internet. Placés dans un futur sinistre, on peut en voir plus du personnage sombre et glauque campé par Jared Leto. Les scènes d’actions de manquent pas non plus, nous donnant encore plus le goût de réserver notre soirée du 6 octobre prochain.