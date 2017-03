Partager

Certains diront qu’il ne reste plus beaucoup de mystère suite à cette bande-annonce, car on dirait presque un condensé du film à venir. On y voit entre autres les dangers qui guettent les colonisateurs, le (ou les) xenomorph, sous la forme adulte ou en mode «facehugger» (ou étreigneur de visage).

Le film de Ridley Scott sera en salles le 19 mai prochain, et vous permettra de revoir vos attentes en ce qui concerne la colonisation de nouveaux mondes.